Alessia Orro va a caccia di un nuovo titolo. La pallavolista di Narbolia, reduce dal secondo posto nella serie scudetto con il Vero Volley Monza, è rientrata in Nazionale ed è pronta insieme alle Azzurre di Davide Mazzanti a sfidare la Cina ai quarti di finale della Nations League in programma giovedì ad Ankara in Turchia.