Alghero, la spiaggia di San Giovanni attrezzata per disabili

Conclusi i lavori, ad Alghero, per attrezzare la spiaggia di San Giovanni con una serie di accessi facilitati per le persone con disabilità. Il finanziamento del progetto è arrivato al Comune dalla Regione e servirà anche per migliorare l'accessibilità in altri punti del litorale di Maria Pia.

Sono stati installati passarelle amovibili, parapetti, lettini e sedie, e altri supporti per facilitare le manovre delle carrozzine, oltre a una bacheca con le regole da rispettare. Nella zona sono stati realizzati nuovi parcheggi per i disabili. "

Saranno anche sistemati bagni dedicati.