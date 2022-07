Allerta in Sardegna per temperature oltre i 40 gradi

Da domenica sulla Sardegna e su Cagliari, in particolare, si abbatterà una nuova ondata di calore con temperature anche superiori al 40 gradi. La protezione civile regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta per le alte temperature e Cagliari rientra tra le 20 città con il bollino rosso per le ondate di calore. "A partire dalle 10 di domenica 3 luglio e sino alle 18 di lunedì 4 luglio gli alti valori di temperatura subiranno una generale e progressiva estensione spaziale, risultando anche molto elevati, cioè superiori al 37°C e anche maggiori di 40° centigradi". Per un nuovo leggero calo delle temperature bisognerà aspettare martedì e, poi, venerdì per un ulteriore diminuzione di altri due gradi.