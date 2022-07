Allerta per caldo e rischio incendi

Rimane valida sino alle 18 di oggi l'allerta per un'ondata di calore diffuso dalla Protezione civile. Il bollettino diramato segnala la possibilità di temperature superiori a 37 gradi centigradi e fino ai 40. Oltre che per l'afa, c'è attenzione massima per il rischio di incendi, con un allarme particolare per la zona di Cagliari. Qui il bollettino regionale prevede un pericolo di livello alto, di colore arancione: in caso d'innesco, se le fiamme non vengono tempestivamente spente possono diventare difficili da controllare con le forze ordinarie e richiedere l'intervento di Canadair.

Intanto sempre per Cagliari, il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo bollettino livello 3, che rimarrà valido sino a mercoledì 6 luglio. In seguito all'avviso, sono stati allertati i servizi sanitari e sociali, del comune.