Altri 1620 contagi, ma nessuna vittima e ricoveri in diminuzione

Il virus continua la sua marcia e, anche oggi, fa segnare ulteriori 1620 casi su 6278 tamponi processati. Ma il numero delle ospedalizzazioni scende. A quota 9 (-1) i pazienti dei reparti di terapia intensiva; diminuiscono di 4 unità i malati ricoverati in area medica, per un totale di 124 persone curate nelle strutture ospedaliere. Sempre in aumento i casi di isolamento domiciliare, con altri 1222 sardi in attesa di guarigione, per un numero complessivo che ormai sfiora la 30mila unità (29316 casi). Altra nota positiva: non si registrano vittime.