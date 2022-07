Altri 17 roghi in Sardegna

Un'altra giornata di incendi in Sardegna. Il bollettino del corpo forestale sembra ormai ogni giorno un bollettino di guerra: 17 i roghi divampati sull'isola nelle ultime 24 ore. In sette casi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei. Particolarmente grave la situazione a Nurri, dove le fiamme hanno percorso una superficie di sei ettari di terreni incolti, stoppie e vigneti. Per spegnerle le operazioni sono andate avanti fino a metà pomeriggio. Fiamme anche a Burgos, in provincia di Sassari, nelle campagne di Tortolì. Ad Aggius, in Gallura, dove è intervenuto anche il personale a bordo di un elicottero proveniente dalla base del Limbara. Roghi anche a Ozieri, ad Ardara, Ilbono. In tarda serata l'incendio non era ancora domato ad Abbasanta vicino al Nuraghe Losa. Richiesto l'intervento dei mezzi aerei dalle basi di Anela, Bosa, San Cosimo e Fenosu.