Anas, lavori di pavimentazione nelle strade del Nuorese

Via dell'Anas ai lavori di manutenzione delle pavimentazioni su varie strade statali in provincia di Nuoro, per un valore complessivo di 6 milioni di euro.

Gli interventi saranno eseguiti in tratti delle strade del Centro Manutentorio di Lanusei ed in particolare sulle statali 125 "Orientale Sarda", 125 Var, 198 "di Seui e Lanusei", 128 "Centrale Sarda", 389 "di Buddusò e del Correboi", 389 Var, 389 Dir/B, ricadenti prevalentemente nel territorio dell'Ogliastra.

I primi interventi sono cominciati nei territori di Ilbono e Fonni. Le lavorazioni riguardano anche il ripristino della segnaletica orizzontale. Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno istituiti restringimenti temporanei.