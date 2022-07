Appello ai parlamentari, accelerare iter legge

Il travagliato momento politico che interessa il Governo nazionale e le conseguenti ripercussioni sui lavori parlamentari, rischiano di ostacolare la modifica della Carta Costituzionale che all'articolo 119 prevede l'inserimento del principio di insularità.

Il consigliere regionale dei Riformatori sardi e componente del Comitato per l'insularità, Michele Cossa, in una lettera ai parlamentari di tutti gli schieramenti esorta le forze politiche a imprimere quell'accelerazione decisiva per arrivare al risultato atteso da ben cinque anni, affinché il provvedimento possa essere approvato in via definitiva entro il mese di luglio.

Ripercorrendo i cinque anni di battaglie, il consigliere regionale dei Riformatori ha parlato del forte e decisivo impegno dei Parlamentari, in primis di quelli sardi, profuso nel perseguimento dell'obiettivo il cui passaggio finale alla Camera è calendarizzato per la discussione generale il 18 luglio.