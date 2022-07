Aquile del Bonelli in volo sui cieli della Sardegna

E' completato il progetto “Aquila a life”. Con l'ultimo rilascio a luglio, nel territorio tra Bosa e Montresta, tutti gli esemplari di aquila del Bonelli sono in volo nei cieli della Sardegna. Quest'anno, grazie al progetto comunitario, sono arrivate sette aquile, cinque dalla Spagna e due dalla Sicilia, poi rilasciate in Planargia.

Nella zona di rilascio, selezionata da Ispra e Forestas, è stata predisposta un'apposita grande voliera di pre-ambientamento, dove gli esemplari sono stati costantemente monitorati ed 'allenati' alla vita in natura, trascorrendo, prima del rilascio, un periodo di ambientamento all'interno della voliera, gestita dagli uomini di Forestas.

Da liberi vengono monitorati grazie a speciali trasmettitori Gps, così da poter intervenire in caso di necessità e identificare gli habitat e i siti idonei per questa specie.

Il progetto di reintroduzione ha preso il via nel 2018 e, finora, ha completato il rilascio in natura di 33 esemplari: 13 sono tuttora monitorati via Gps, mentre di 9 si sono persi i segnali.