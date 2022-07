Arrestato latitante per traffico internazionale di droga

Era nato in Belgio ma risiedeva a Lodè, paese nel centro della Sardegna: nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di stupefacenti. Ed era ricercato dall'autorità giudiziaria tedesca. L'uomo, latitante, è stato fermato in una strada del paese la scorsa domenica dai carabinieri di Bitti, poi arrestato e portato nel carcere nuorese di Badu 'e Carros. Le indagini dei militari erano iniziate sei mesi fa, a gennaio.