Panico sulla statale 131 in direzione Cagliari. Un automobilista di 39 anni, residente a Uta, con il suo fuoristrada ha percorso un lungo tratto in contromano. Diverse le segnalazioni arrivate ai carabinieri che sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo risultato poi positivo all'alcol test. Per lui è subito scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo, la patente ritirata.