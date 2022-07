Bimbo muore in piscina, tragedia in Ogliastra

La tragedia si è consumata nel pomeriggio in un resort di Cardedu. Il piccolo, originario del Lazio, si trovava in vacanza con la famiglia, ed era in piscina quando si è sentito male annaspando in acqua.

Subito gli sono stati prestati i primi soccorsi e sul posto è arrivato, partito da Olbia, anche l’elicottero dell’Areus. Ma i sanitari dopo aver tentato per oltre un’ora di salvare la vita al piccolo, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'incidente e accertare eventuali responsabilità.