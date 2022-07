Cabras si mobilita contro lo stop alla pista ciclabile

Lo stallo deve essere superato. E deve ripartire l'intervento per la pista ciclopedonale tra Cabras e Torregrande. Nuova protesta, sulla strada provinciale 6, all'altezza della rotonda che conduce a Torregrande e ai mari del Sinis, organizzata dall'amministrazione comunale.

L'opera fa parte di un progetto da quattro milioni di euro.

Decine di persone hanno partecipato alla manifestazione. Erano presenti con le fasce tricolore e in sella alle biciclette anche Luigi Tedeschi, sindaco di San Vero Milis, Lorenzo Pinna, sindaco di Riola Sardo e Tony Madau, vicesindaco di Baratili San Pietro.

Lo stop alla realizzazione dell'asse ciclopedonale è arrivato a gennaio, per un problema legato alla tutela paesaggistica dei luoghi, che non verrebbe rispettata. Il sindaco Abis e la sua amministrazione sostengono, invece, che il progetto non prevede la formazione di strade o piste in zone vergini ma l'affiancamento alle strade provinciali esistenti.