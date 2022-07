Cade in un pozzo in piena notte, salvato dai vigili del fuoco

E' caduto in un pozzo nella zona di Cala Mosca a Cagliari. Un uomo è stato salvato nella notte da una squadra del distaccamento “Porto” del vigili del fuoco, affiancata da una seconda squadra con esperti del Saf (nucleo speleo alpino fluviale). La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 2 di notte, quando è stata appunto segnalata la presenza di una persona in difficoltà, caduta in un pozzo nella zona della Sella del Diavolo. I vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a portare l'uomo, in buono stato di salute, in superficie per poi consegnarlo alle cure del personale del 118.