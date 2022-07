Cagliari Film Festival al via

Sarà Aleksey German jr, uno dei più apprezzati registi della nuova generazione russa a inaugurare il Cagliari film festival. Alle 21:30 sarà proiettato il suo "Dovlatov. I libri invisibili", vincitore dell'orso d'argento al festival di Berlino. Il film è un omaggio allo scrittore russo ma anche una riflessione sulla censura e l'oppressione del regime sovietico che costantemente rifiuta la pubblicazione delle sue opere.

Dieci appuntamenti che vedranno protagonisti registi di consolidata esperienza ma anche giovani autori e autrici a cui da sempre la manifestazione guarda con particolare attenzione per promuovere il loro talento artistico.

Per quattro giorni nello splendido giardino del Palazzo Siotto, cinema, documentari e fotografia si intrecceranno in uno stimolante programma per riflettere sui temi quali censura, confinamento, carceri, pandemia, utopia e scuola.