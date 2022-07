Cagliari, via alla campagna abbonamenti

Comincia lunedì la campagna abbonamenti del Cagliari 2022-23. La prima fase è dedicata a chi possiede mini abbonamenti della stagione 2021-22 che, sino a domenica 10 luglio, potranno usufruire della prelazione d'acquisto. Da mercoledì 13 luglio, dopo due giorni di stop, inizierà la seconda fase con la vendita libera sino a domenica 7 agosto. Previste quattro fasce di prezzo: 130 euro nelle curve, 200 nei Distinti alti, nord, sud e laterali. Trecento nei Distinti centrali e 450 in Tribuna. Chi ha meno di 18 anni potrà usufruire di prezzi ridotti. Per i bimbi con meno di sei anni il costo è di 50 euro in ogni settore dello stadio. Tariffe dedicate per i diversamente abili. Ancora validi i crediti relativi ai voucher degli abbonamenti 2019-20. Ogni abbonato riceverà una gift card del valore di 20 euro che potrà essere utilizzata entro 6 mesi per l'acquisto di abbigliamento o merchandising. Durante la vendita libera ogni tifoso potrà invece acquistare sino a un massimo di 4 abbonamenti.