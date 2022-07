Caldo e afa nell'isola, al rialzo le temperature del Mediterraneo

Temperature di superficie sopra i 32 gradi nel Mar Mediterraneo attorno alla Sardegna, nella cartina elaborata dal Consorzio Lamma. In particolare le aree più calde si trovano nella costa orientale dell'isola, in Ogliastra, e nel sud, nel golfo di Cagliari.

Una domenica di temperature alte comunque in tutta la Sardegna, con punte sopra i 39 gradi nel Medio Campidano, attorno a Sanluri. Ovunque temperature sopra i 35 nel Sassarese e nel Cagliaritano. In particolare il capoluogo è tra le città segnalate dal ministero della Salute con il livello di allerta 2 che equivale a bollino arancione. Per l'inizio della settimana ancora caldo torrido: le città più calde saranno Alghero con punte 39 gradi, Iglesias e Olbia con 38 gradi, Oristano con 37. Va meglio a Orosei con la massima a 31 gradi, poi Nuoro e a Orosei, con 34 gradi.

Qui la cartina interattiva dell'European Centre for medium-range weather forecast.