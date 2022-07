Calici di Stelle tra degustazioni e osservazione del cielo

La Sardegna si prepara per la nuova edizione di Calici di Stelle. Sarà nel segno dell'eno-astronomia l'importante manifestazione enoturistica, in programma in tutta Italia, dal 29 luglio al 15 agosto. Decine le iniziative tra cantine, vigne e piazze delle Città del Vino tra degustazioni, musica e incontri. Tra i primi centri isolani ad aderire Usini, Dorgali, Tempio Pausania e Jerzu.

Sarà l'occasione per sorseggiare ottimi vini e ammirare il cielo di notte, con l'osservazione guidata delle stelle, resa possibile grazie ai volontari dell'Unione Astrofili Italiani che collaborano alla manifestazione promossa da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, associazione che mette insieme 460 comuni a vocazione vitivinicola.