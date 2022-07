Sono almeno 72 i voli cancellati in arrivo e in partenza dai tre scali di Alghero, Cagliari e Olbia. Lo sciopero dei controllori di volo e del personale delle compagnie low cost sta creando disagi tutto sommato limitati ai viaggiatori.

Per fortuna turisti e residenti in arrivo e in partenza sono stati avvisati per tempo dalle compagnie aeree e hanno quindi potuto riprogrammare il loro viaggio. Regolari, salvo qualche ritardo, i collegamenti in continuità territoriale.