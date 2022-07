I contagi da Covid 19 superano di nuovo le tremila unità secondo il bollettino regionale, mentre in generale si registra un leggero calo nei ricoveri.

Questi i dati: 3166 nuovi casi con 12893 tamponi, inclusi gli antigenici. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate dieci persone (-1), in area medica 174 (-1). Scendono anche i positivi in isolamento domiciliare arrivati a 41462 (- 392). Ancora un decesso in provincia di Sassari.