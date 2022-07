Contagi di nuovo in aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.294 nuovi casi. Il tasso di positività è del 21,4%. Stabile sia il numero dei ricoverati nei reparti di terapia, 13, che quelli in area medica, in tutto 180. Si registra il decesso di un uomo e di una donna, rispettivamente di 96 e 99 anni, residenti nella provincia di Sassari.