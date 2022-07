In Sardegna, secondo i dati del bollettino regionale, rallenta ancora l'andamento della pandemia da Covid-19. I nuovi casi sono 1263 rintracciati da 6084 tamponi, sia molecolari, sia antigenici. Stabili i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: tredici, stesso numero di ieri. Mentre calano quelli in area medica: 182 (-6).

Resta alto, e in aumento, il numero delle persone in isolamento domiciliare: 40595 (+677). Non si registrano decessi.