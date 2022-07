Contagi in risalita. Sette vittime

Contagi di nuovo in risalita con la Sardegna che piange altre sette vittime. Si tratta di due donne di 74 e 94 anni e di altre due pazienti ottantaquattrenni, un uomo di 78 anni, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 73 e 84 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Oristano. I nuovi casi di positività sono 1589, diagnosticati sulla base di 6077 tamponi. Invariato rispetto a ieri, il numero (16) dei pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre diminuiscono (-3) i posti letto occupati in area medica, 171 in totale. In calo (-1703) anche il numero delle persone sottoposte a isolamento domiciliare (34672)