Ricoveri in calo, 4 vittime

Altri quattro decessi in sardegna dove si registrano 675 ulteriori casi: un dimezzamento rispetto all'ultima rilevazione ma con una brusca frenata dei tamponi, solo 1788 (6084 nelle precedenti 24 ore). Per questo motivo il tasso di positività balza al 37,7%, rispetto al 20% di questi ultimi giorni. In diminuzione il numero dei pazienti ricoverati in area medica (- 2), mentre resta stabile nei reparti di terapia intensiva (13). In calo di 770 anche il numero dei sardi in quarantena.

Si registrano 4 vittime: una donna di 87 anni e due uomini di 72 e 77, residenti nella città metropolitana di Cagliari e una persona della provincia di Sassari.