Stretta della Polizia locale di Sassari sulle corse in moto che si susseguono in piazzale Segni. Dopo una settimana di appostamenti, gli agenti sono intervenuti sequestrando sei moto. Altre nove sono state fermate e perché non avevano la revisione in regola.

Le indagini sono partite dalle numerose segnalazioni che gli abitanti della zona hanno presentato al Comando della Polizia Locale. In alcuni casi i cittadini hanno inviato dei video che mostravano le pericolose corse.