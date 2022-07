Covid, ancora sette vittime e oltre 2mila contagi

Nuovo picco di decessi nell'ultimo bollettino sanitario, sono sette: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 85, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e tre uomini di 79, 83 e 87 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Sostanzialmente stabili i contagi, 2013, con un tasso di positività del 30%. In leggera crescita i ricoveri: 14 in terapia intensiva, uno in più rispetto all'ultima rilevazione, 185 in area medica, con un aumento di cinque unità. In calo invece i casi di isolamento domiciliare, a quota 37.278.