Covid: incidenza sopra 900 in Sardegna

L'incidenza dei casi di Covid sale sopra 900 per 100mila abitanti in Sardegna come nel Lazio e in Veneto.

Per l'esattezza nell'Isola si passa dai 680,7 della settimana tra il 17 e il 23 giugno ai 922,7 del periodo 24-30 giugno.

I dati emergono dalla scheda sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio settimanale. Rispetto all'occupazione dei reparti il dato nazionale è al 10,3 per cento e la Sardegna è stabile all'8, mentre per i posti letto Covid in terapia intensiva il valore dell'isola è del 4,9 per cento, la più alta percentuale in Italia.