Covid, la curva in flessione

Si intravede una flessione nella curva dei contagi in Sardegna. Oggi sono stati 2.659 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8527 tamponi. Una settimana fa, il 13 luglio, ad esempio, su 8684 tamponi, i positivi erano stati più di 3mila (3055). Nell'ultimo bollettino sono in discesa anche i numeri che riguardano le ospedalizzazioni: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ), mentre sono 4 in meno i pazienti ricoverati in area medica (170). Sono 39.990 i casi di isolamento domiciliare (- 1472 ). Si registra, però, il decesso di 2 persone, entrambe residenti in provincia di Sassari.