Sorpresa a Villasimius per l'avvistamento di una coppia di delfini di fronte alla spiaggia di Campulongu. Qualche salto fuori dall'acqua davanti agli occhi stupiti dei vacanzieri che in queste settimane affollano il litorale. In tanti si sono precipitati in acqua per riprendere i due cetacei con gli smartphone e alcuni video sono diventati virali nei social.