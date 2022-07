Di Pardo: ''Il club deve tornare dove merita di stare''

L'anno scorso ha avuto modo di approfondire il tema B giocando prima con il Vicenza e poi col Cosenza: "Quando sono passato dalla C alla B ho subito capito che l'intensità era diversa. L'anno scorso sono maturato, lottare per la salvezza con il Cosenza mi ha insegnato tanto. Devo ancora migliorare e credo che questa sia la piazza giusta per farlo".

Prime impressioni: "Il nostro gruppo è composto prevalentemente da ragazzi giovani, questo ha aiutato a integrarci sin da subito. Anche mister Liverani ha uno stile giovanile, vive insieme alla squadra. L'impatto con lui è stato ottimo, ama giocare la palla e questo mi fa piacere".