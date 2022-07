Droga, arrestato un turista spagnolo a Platamona

Maxisequestro di cocaina in un campeggio a Platamona, lungo il litorale tra Porto Torres e Sorso. La polizia ha recuperato 18 chili di cocaina nel camper di un turista spagnolo, durante un controllo effettuato il 22 luglio sui 12 mezzi presenti nel camping, nell'ambito di una serie di verifiche disposte dalla Questura di Sassari nelle strutture ricettive della zona. Gli agenti hanno subito individuato un camper che già lo scorso anno era stato perquisito durante un'operazione mirata antidroga, in uso a una famiglia spagnola. Alla vista della polizia, il conducente 45enne ha subito mostrato segni di nervosismo. Nell'ispezione sono stati coinvolti un tecnico e i cani dell'unità cinofila che hanno rinvenuto lo stupefacente diviso in panetti nascosti in varie intercapedini del camper. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Bancali in attesa dell'udienza di convalida. Nel mese di luglio la polizia di Sassari ha recuperato complessivamente 63 chili di droga.