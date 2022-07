Droga e proiettili in garage, arrestati tre sassaresi

Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre giovani sassaresi e sequestrato un’ingente quantità di droga, oltre che alcune decine di cartucce per pistola.

Nei giorni scorsi gli investigatori hanno individuato un garage ubicato nei piani interrati di un condominio cittadino, dove sospettavano venisse custodita un ingente quantità di sostanza stupefacente.

Durante un appostamento gli agenti hanno fermato due uomini ed una donna che si stavano introducendo nel garage.

All'interno hanno trovato 41 Kg di marijuana, 1600 grammi di cocaina e 264 grammi di hashish. Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato anche 175 cartucce per pistola. I tre sono stati dichiarati in arresto e condotti in carcere a Sassari dove rimarranno a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.