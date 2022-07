Dromos, il festival itinerante

Prende il via, festival itinerante tra vari centri della provincia di Oristano: dallo stesso capoluogo alla sua frazione di Donigala Fenughedu, da Fordongianus a Bauladu, da Villa Verde a Morgongiori, da Neoneli a Cabras con il villaggio di San Giovanni di Sinis e l'area archeologica di Tharros.

Questa sera e domani, concerti tra jazz ed elettronica alle terme romane di Fordongianus: Neue Grafik e Louis Cole tra i nomi di spicco.



Cartellone successivo variegato per generi e stili musicali, con un nomi di caratura internazionale: due leggende della musica afro-cubana come Chucho Valdés e Paquito D'Rivera, in arrivo il 28 luglio a Oristano; Ludovico Einaudi, atteso per tre serate – il 3, il 4 e il 5 agosto – nel sito archeologico di Tharros, che una settimana dopo – l'11 - accoglierà l'asso della fisarmonica Richard Galliano. Fisarmonica e pianoforte per Antonello Salis, il 6 agosto a Morgongiori con l'Orchestra Jazz della Sardegna e con amici ospiti come la cantante Elena Ledda, il maestro delle launeddas Luigi Lai, il Cuncordu e tenore di Orosei.

Il 12 a Cabras con gli inglesi Incognito, gruppo storico dell'acid jazz; Donigala Fenughedu attende invece l'8 agosto il polistrumentista maliano Baba Sissoko; stessa sede due sere dopo per la violinista e cantante cubana Yilian Cañizares; Khalab, nome d'arte del musicista e produttore Raffaele Costantino, di scena nella cornice naturale del bosco di Mitza Margiani nei pressi di Villa Verde il 13 agosto. Tra i nomi più noti a livello nazionale, Iosonouncane, il 31 luglio a Bauladu per l'unica tappa in Sardegna e Alex Britti con Flavio Boltro come special guest, il 27 agosto a Neoneli.

Tra gli artisti sardi: il cantante e chitarrista blues Francesco Piu il 30 luglio a Ortueri (provincia di Nuoro); tre impegni per un altro chitarrista, ma sul versante del jazz, Giorgio Crobu, che sarà col suo trio il 31 luglio a Bauladu e il 9 agosto a Oristano, e in duo col trombettista Giovanni Sanna Passino il primo agosto; il 7 agosto è in arrivo anche la cantautrice e polistrumentista Irene Salis in quartetto.