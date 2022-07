Dopo le proteste degli studenti, che nei giorni scorsi erano scesi in piazza per manifestare il proprio malcontento, e le minacce dell'opposizione, la Giunta regionale ha nominato il presidente dell'Ersu di Cagliari. Si tratta di Sergio Ghiani, medico chirurgo, che aveva ricoperto la carica di consigliere d'amministrazione per due mandati.