Esplosione a Portisco, feriti una donna e un bambino

Un bambino e' una donna sono rimasti feriti da un'esplosione nel vano motore di un gommone a Portisco, a Olbia. Al

momento dell'incidente, sull'imbarcazione di 10 metri con motore entro bordo, c'erano 5 bambini e tre adulti. Lo scoppio e' avvenuto dopo un rifornimento di carburante. I due feriti sono stati trasportati, in codice giallo, dal 118 all'ospedale. Le cause dell'esplosione sono ancora da accertare. La Guardia Costiera di Golfo Aranci ha inviato due pattuglie sul posto

per le verifiche. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'imbarcazione e proseguono le attività per evitare eventuali danni ambientali.