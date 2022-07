Fiamme a Sorso, Lula, Assemini, Villanovafranca e Buddusò. Domani allerta arancione in tutta l'Isola

Sorso, Lula, Assemini, Villanovafranca e Buddusò. Sono i cinque fronti di fuoco che oggi hanno tenuto occupati i mezzi aerei della flotta regionale in una giornata impegnativa gestita dalla centrale operativa della protezione civile di via Vittorio Veneto a Cagliari.

A Sorso le fiamme sono partite in tarda mattinata in un bosco in località Monte Cau. Per spegnerle è stato necessario l'intervento di due elicotteri e di un superpuma. Per qualche ora c'è stata un po' di apprensione per la presenza di case coloniche nella zona ma la preoccupazione è presto rientrata con lo spegnimento del rogo.

Spento anche l'incendio che a Lula ha reso necessaria l'azione di due elicotteri.

Ancora attivo invece il rogo divampato a Macchiareddu, nel comune di Assemini dove sono presto confluiti due elicotteri regionali. Sul posto vigili del fuoco, forestali, barracelli, volontari. Le cause delle fiamme sono ancora da accertare ma l'incendio potrebbe essersi sprigionato da un impianto fotovoltaico.

Villanovafranca e Buddusò sono gli altri due fronti aperti. Nel centro della Marmilla stanno intervenendo due elicotteri. E due elicotteri della flotta regionale stanno intervendo anche nel centro del Sassarese

E intanto si preannuncia un'altra giornata difficile per la campagna anticendi. La protezione civile ha emanato per domani 13 luglio un nuovo bollettino arancione che interesserà tutta la Sardegna, zona di Cagliari compresa. Il colore indica un pericolo alto: in questo caso le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l'incendio se tempestivamente affrontato può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie.