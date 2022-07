Fiamme nell'isola, per 5 roghi intervengono i mezzi aerei

A Monti si sono alzati in volo gli elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Limbara oltre a un canadair decollato dall'aeroporto di Olbia. L'incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di bosco. Altri due ettari di bosco sono andati in fumo a Bono, dove sono intervenuti due elicotteri, mentre a Pabillonis sono stati bruciati due ettari di oliveti e incolti: in questo caso le fiamme sono state spente anche con l'aiuto di due elicotteri.

A Perfugas, dove si è alzato in volo anche un canadair, la superficie bruciata è stata di 4 ettari, mentre a San Gavino

sono intervenuti due elicotteri.