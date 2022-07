Da dietro le quinte Fiorello, nei panni di uno speaker, annuncia il suo ritardo per via del traffico sulla statale. Raggiunge, a sorpresa, il palco in sella a una bici elettrica. Lo spettacolo entra nel vivo con un saluto e un abbraccio alla Sardegna. Qualche piccolo cenno all'attuale crisi politica e una punta di gossip e poi lo show decolla tra giochi di luce, musica, effetti speciali, racconti, aneddoti, tra l'entusiasmo e le risate dei tremila spettatori.