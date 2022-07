Fuori strada con la moto, muore un 23enne

Un ragazzo di 23 anni, Daniele Pitzalis, 23enne di Guasila, è rimasto vittima di un tragico incidente sulla strada provinciale tra Ortacesus e Selegas. Il giovane, che viaggiava in sella a una moto, è uscito

fuori strada nei pressi di una curva ed è caduto. I soccorsi sono subito intervenuti, ma per il giovane non è stato possibile fare nulla.