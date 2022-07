Gimbe, nuovi casi in calo dell'11%

La curva dei nuovi positivi al covid in Sardegna indica una netta flessione. Secondo le elaborazioni settimanali della fondazione Gimbe, la diminuzione si attesta intorno a un sostanzioso -11%, anche se, sempre nella settimana dal 13 al 19 luglio, si registra anche una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.619). Nell'elenco dei dati suddivisi per provincia, spicca la situazione del Sud Sardegna, che con un - 20,4%, è l'area in cui i nuovi positivi diminuiscono di più. Seguono Cagliari (- 15,4%), Oristano (- 9,1%), e Sassari (- 5,8%), mentre Nuoro è l'unica provincia in cui si registra un aumento settimanale dei nuovi casi (+ 3,3%). Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (10,9%), mentre sono sopra la media i posti letto in terapia intensiva (4,9%).