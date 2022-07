Giro d'Italia Donne, Balsamo è maglia rosa

Vittoria in volata per l'azzurra Elisa Balsamo della Trek-Segafredo nella seconda tappa del Giro Donne. Negli ultimi metri della corsa di 106,6 km da Villasimius a Tortolì, la piemontese ha trovato lo spunto vincente sul gruppone sfilando la maglia rosa alla statunitense Kristen Faulkner, prima ieri nella cronometro del Poetto di Cagliari. L'olandese Marianne Vos, che contava di imporsi, ha visto l'italiana spuntarla per un soffio, anche se l'ufficialità è arrivata solo al fotofinish.

Un buon avvio di Giro per la campionessa iridata: nella crono a Cagliari era arrivata terza contenendo lo strapotere della Faulkner. In classifica ha ora 4'' di vantaggio sulla statunitense e 12'' sulla Vos, che è quinta con un secondo di vantaggio su Elisa Longo Borghini.

Oggi la corsa è stata decisa a 10 km da Tortolì quando il gruppo ha ripreso le sei in fuga: Matilde Vitillo, Cristiana Tonetti, Inga Cesulien, Beatrice Rossato, Marta Jaskulska e Francesca Pisciali. Al traguardo, cinque azzurre tra le prime dieci: quinta Chiara Consonni, sesta Rachele Barbieri. E poi Marta Bastianelli ottava e Silvia Zanardi al nono posto. Domani ultima tappa sarda lunga 113,4 km e su un tragitto piuttosto pianeggiante, da Cala Gonone a Olbia.