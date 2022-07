Il cuore di Sant'Elia e le sue sfumature

Si chiama "eXtraSantelia - Profili di una città bianca", la nuova iniziativa in corso al Lazzaretto di Cagliari, che prevede un ciclo di incontri conviviali che hanno in Sant'Elia il "punto di vista". La manifestazione, promossa da Cooperativa Sant'Elia 2003, Accademia del Buon Gusto e Accademia d'Arte di Cagliari, ha preso il via il primo luglio con il reading letterario di Renato Troffa, accompagnato da Andrea Andrillo e proseguirà per tutto il mese. Sono in totale quattro gli appuntamenti in programma, ciascuno contraddistinto da una specifica "sfumatura" capace di fotografare il capoluogo sardo. Durante gli eventi è possibile gustare gli aperitivi preparati dall'Accademia del Buon Gusto, impresa sociale nata recentemente grazie all'impegno e alla tenacia di William Pitzalis, chef del Cagliari calcio. Prossima data venerdì 8 luglio con le "Storie in musica" di Chiara Effe. Seguiranno il 14 luglio "Leggende del Lazzaretto", spettacolo di Laura Fortuna su testi di Giorgio Binnella, e il 21 luglio "Gusti e sapori di Cagliari", con lo show cooking a cura dell'Accademia del Buon Gusto