Il saluto della nave Vespucci nel Golfo di Cugnana

Ritorna in Sardegna la nave scuola Amerigo Vespucci. Domenica 3 e lunedì 4 luglio il Golfo di Cugnana avrà l'onore di ospitarla. La visita del Vespucci è stata fortemente voluta e richiesta dallo Yacht Club Cala dei Sardi e dalla Città di Olbia, dopo il passaggio dello scorso nelle acque della Costa Smeralda.

L'arrivo del veliero Vespucci, previsto per il tardo pomeriggio di domenica, sarà accolto dalle Autorità istituzionali politiche, militari e religiose, mentre per il lunedì il Cala dei Sardi ha organizzato la "Giornata Primavela" che inizierà con la veleggiata dei giovani atleti dello Yacht Club intorno al veliero della Marina Militare per l'inchino, ovvero il rispettoso saluto del galateo marinaresco.