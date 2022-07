Peste suina, il 15 dicembre l'UE decide sull'embargo per le carni dell'Isola

L'attesa durerà fino al 15 dicembre. Per il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in visita a Sassari, sarà quella la data in cui la Commissione europea deciderà sulla fine dell'embargo europeo sulle carni sarde a causa della peste suina. "Abbiamo condiviso con la Commissione europea un percorso che porterà alla fine dell'embargo delle carni suine per l'isola e abbiamo già scritto nero su bianco che il 15 dicembre la Commissione si esprimerà con un voto su questo", ha spiegato il sottosegretario.

Dopo il viaggio a Bruxelles compiuto insieme alla direzione dell'Istituto zooprofilattico sardo per negoziare lo stop all'embargo, il Sottosegretario Costa ha visitato questa mattina i laboratori dell'ente a Sassari e il cantiere del nuovo polo, destinato alla formazione in ambito veterinario e sanitario, che sorgerà tra pochi mesi. L'esponente del governo ha incontrato anche il Presidente della Regione, Christian Solinas, e gli assessori della Sanità, Mario Nieddu, e dell’Agricoltura, Gabriella Murgia.