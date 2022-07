Il Sulcis Iglesiente in piazza a Cagliari

Sono arrivati da ogni parte del Sulcis Iglesiente per difendere la sanità nel loro territorio, dopo la chiusura del pronto soccorso del Cto di Iglesias e le criticità di quello di Carbonia. Circa 200 persone, tra cui anche alcuni sindaci con fascia tricolore e le rappresentanze dei sindacati, si sono ritrovate in presidio davanti a Villa Devoto a Cagliari. "La sanità non si tocca", hanno gridato in tanti schierati con bandiere e striscioni davanti ai cancelli della rappresentanza della Giunta. "Questa non è una battaglia di destra o di sinistra - ha detto uno dei partecipanti al megafono - questa è una battaglia per la salute. Quante volte ognuno di noi è stato costretto a rivolgersi ai Pronto soccorso? Oggi questo diritto è in discussione". Domani proprio la riapertura in sicurezza del pronto soccorso del Cto di Iglesias sarà uno dei temi sul tavolo della visita nel Sulcis Iglesiente dell'assessore della Sanità Mario Nieddu. L'esponente della Giunta Solinas incontrerà i sindaci del territorio e la direzione generale della Asl.