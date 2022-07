In 6 mesi 45 persone investite, allarme pedoni

Tre morti e 197 feriti in 519 incidenti stradali nella sola città di Cagliari. Sono i numeri dei primi sei mesi di attività della polizia municipale. Sono state coinvolte 570 vetture, 85 moto e 37 autocarri. Cinque i casi in cui sono stati coinvolti monopattini, altrettanti i feriti, uno in modo grave.

Gli incidenti sono stati provocati dall'omesso controllo del veicolo, il mancato rispetto della precedenza per auto e pedoni, il cambiamento di corsia e manovre eseguite senza cautela. 45 i pedoni investiti, due le vittime, 15 i feriti gravi. Sul fronte delle sanzioni, ben 177 automobilisti sono stati multati perché senza copertura assicurativa. 35 i guidatori denunciati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe o per aver rifiutato di sottoporsi ai test. 51 le patenti ritirate, 2 le persone denunciate per omicidio stradale, 3 per lesioni stradali e altri tre per omissione di soccorso.