In arrivo 10 milioni per la riqualificazione dei porti

Da Marina Piccola ad Alghero, da Buggerru a La Maddalena. La giunta regionale ha stanziato dieci milioni di euro come contributo agli investimenti per la riqualificazione di porti e porticcioli. Su proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, nel corso dell’ultima seduta l'esecutivo regionale ha approvato una nuova ripartizione di fondi, destinando 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2024 e 4 milioni di euro per il 2023. “Si tratta di risorse che consentono di intervenire sui programmi di riammodernamento e riqualificazione dei porti, dando una spinta propulsiva all’economia in un comparto che, oltre ad essere strategico sotto il profilo turistico, rappresenta uno dei settori di sviluppo economico e sociale di maggior rilievo per l’intera Isola”, ha spiegato l’Assessore Salaris. Beneficiari dei contributi regionali sono i porti di Marina Piccola a Cagliari, Alghero, Cannigione, Bosa Marina, Buggerru, Castelsardo, Cala Gonone, La Maddalena, Palau, Portoscuso e La Caletta.