Incendi, elicotteri in volo per contrastare le fiamme

Un sabato rovente per le temperature, che nelle prossime ore subiranno ancora un aumento, e per gli incendi, al cui spegnimento hanno lavorato tutto il giorno mezzi aerei e squadre a terra. Sono stati 23 i roghi nelle ultime 24 ore. In due casi le fiamme hanno interessato aree boschive, mentre per 7 roghi è stato necessario l'intervento degli elicotteri della flotta regionale, compreso il Super Puma, un grosso elitanker. In particolare a Suni sono stati impiegati due mezzi aerei per riuscire a bloccare un incendio che ha percorso una superficie di 4 ettari, tra seminativo, vigneti e uliveti. Fiamme anche in Gallura a Monti, nelle frazioni attorno a Sassari e a Pabillonis, Serdiana e Siliqua, nel sud dell'Isola.