Incendio a San Teodoro, le fiamme vicino alle case

Paura questa mattina a San Teodoro. Un incendio è divampato alla periferia del paese non lontano dalle case e dagli hotel. Le fiamme sono partite dalla scintilla di un mezzo agricolo che un privato stava utilizzando per pulire il terreno dalle erbacce. Sul posto sono intervenuti due elicotteri della protezione civile regionale e un canadair, oltre ai barracelli e ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme e i mezzi sono ancora al lavoro.