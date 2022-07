Incidente a Irgoli, grave un giovane di 20 anni

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 2 del mattino sulla strada statale 129 all’uscita di Orosei. Un 20enne di Irgoli ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un muretto di protezione in cemento. Subito soccorso dai sanitari dell’ambulanza del 118, il giovane è stato rianimato sul posto, per poi essere trasportato all’ospedale di Nuoro in codice rosso.

Per oltre un’ora la strada è rimasta chiusa al traffico. Sono intervenuti i carabinieri di Siniscola e i Vigili del fuoco.